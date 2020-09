Bosse: „Auf das es bald weitergeht…!“

Bosse liebt es, auf der Bühne live zu performen. Und damit er und seine Fans sich die Wartezeit verkürzen, bis Konzerte wieder möglich sind, bringt der Musiker gestern (11.09.) die EP „Alles Ist Jetzt Live“ als Stream und Download heraus.

Aufgenommen wurde die Platte im März während seiner großen Hallen-Tournee, berichtet „Universal Music“. Bosse selbst meinte dazu: „Die letzten Touren waren einfach der krasse Wahnsinn. Fällt mir jetzt grad umso mehr auf, wo alles mit vielen Menschen ausfallen muss. Weil das einfach allen und auch mir so fehlt, haue ich eine kleine Live EP raus. Zur Überbrückung und zum Zuhause tanzen und mitgrölen. Auf das es bald weitergeht…!“

Hier die Tracklist:

1. Alles ist jetzt (Live in Hamburg, Sporthalle 2019)

2. Die Befreiung (Live in Hamburg, Sporthalle 2019)

3. Ich warte auf dich (Live in Münster, Halle Münsterland, 2019)

4. Augen zu Musik an (Live in Hamburg, Sporthalle 2019)

5. Hallo Hometown (Live in Oberhausen, Turbinenhalle 2020)

6. Ich warte auf dich (Live in Hamburg, Sporthalle 2019)

Foto: (c) Universal Music / Tim Bruening