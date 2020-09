Brian Eno veröffentlicht seine wichtigsten Stücke

Musikproduzent Brian Eno hat in über 50 Jahren seines Schaffens Musik für zahlreiche Filme beigesteuert. Jetzt will der Brite seine wichtigsten Werke und auch einige bisher unveröffentlichte Stücke in einer Compilation zusammen stellen veröffentlichen. Wie „Rolling Stone“ berichtet, wird der 72-Jährige das Album unter dem Namen „Film Music 1976-2020“ Anfang 2021 auf den Markt bringen. Unter anderem wird der Song „Deep Blue Day“ darauf zu hören sein, der die Toilettenszene in „Trainspotting“ untermalt.

Und hier die Trackliste zu „Film Music 1976-2020“:

01. “Top Boy” aus “Top Boy” – Staffel 1 *

02. “Ship in A Bottle” aus “In meinem Himmel”*

03. “Blood Red” aus “Francis Bacon’s Arena” *

04. “Under” aus “Cool World”

05. „Decline and Fall“ aus „O Nome da Morte“ *

06. „Prophecy Theme“ aus “Der Wüstenplanet”

07. “Reasonable Question” aus “We Are As Gods” *

08. “Late Evening in Jersey” aus “Heat”

09. „Beach Sequence“ aus „Jenseits der Wolken“

10. “You Don’t Miss Your Water” aus “Die Mafiosi-Braut”

11. “Deep Blue Day” aus “Trainspotting”

12. “The Sombre” aus “Top Boy” Staffel 2 *

13. “Dover Beach” aus “Jubilee”

14. “Design as Reduction” aus “RAMS“

15. “Undersea Steps” aus “Natural World – Hammerhead” *

16. “Final Sunset” aus “Sebastiane”

17. “An Ending ( Ascent )” aus “For All Mankind”

* bisher unveröffentlicht

