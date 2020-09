Britney Spears: „Bin ich wirklich glücklich?“

Britney Spears will mehr Dinge tun, die sie glücklich machen.

Auf „Instagram“ postete die Sängerin mal wieder mehrere Fotos von sich im selben Oberteil und schrieb dazu: „Frag dich heute selbst… Bin ich wirklich glücklich? Was macht dich glücklich? Kaffee früh am Morgen? Stundenlanges Tanzen? Viele Pläne für den Tag schmieden und sie dann wieder canceln? Ich versuche Wege zu finden, um mir mehr Selbstliebe zu geben und mich in meinem weiblichen Körper wohl zu fühlen! Ich erlebe so viel Freude und Leidenschaft… und ich versuche immer Wege zu finden, wie ich das euch allen demonstrieren kann! Ich hoffe, ihr findet auch Wege, um Freude und Glückseligkeit zu erfahren!“

Mit diesem Eintrag wissen ihren Fans wieder nicht so wirklich etwas anzufangen und spekulieren in den Kommentaren darüber, ob Britney irgendwo einen Hilferuf versteckt hat.

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos