Bruce Springsteen: Erstes Album mit „E Street Band“ seit 6 Jahren

Sechs Jahre hat es gedauert, doch im Oktober (23.10.) veröffentlicht Bruce Springsteen wieder ein Album mit der „E Street Band“ unter dem Titel „Letter To You“. Darauf enthalten sind laut „Sony Music“ neun neue Songs sowie drei Neuaufnahmen von bislang unveröffentlichten Kompositionen aus den 70ern. Springsteen sagte dazu: „Ich liebe die Emotionalität von ‚Letter To You‘. Und ich liebe den Sound der ‚E Street Band‘, die komplett live im Studio spielt, so wie wir es noch nie zuvor gemacht haben, ganz ohne Overdubs. Wir haben das Album in nur fünf Tagen gemacht und es stellte sich als eines der größten Aufnahmeerlebnisse heraus, die ich je hatte.“

Hier ist die Tracklist:

01. „One Minute You’re Here”

02. „Letter To You”

03. „Burnin’ Train”

04. „Janey Needs A Shooter”

05. „Last Man Standing”

06. „The Power Of Prayer”

07. „House Of A Thousand Guitars”

08. „Rainmaker”

09. „If I Was The Priest”

10. „Ghosts”

11. „Song For Orphans”

12. „I’ll See You In My Dreams”

Foto: (c) Solarpix / PR Photos