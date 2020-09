Bruce Springsteen hat noch weitere Musik in der Rückhand

Bruce Springsteen bringt im Oktober (23.10.) das erste Album „Letter to You“ seit sechs Jahren mit der „E Street Band“ heraus. Doch offenbar hat der Musiker noch einiges mehr in Petto.

Dem „Rolling Stone Magazine“ gegenüber sagte er: „Ich habe noch sehr viel gute Musik übrig. Man muss einfach zurückgehen. Das ist nicht so schwer. Wenn ich etwas aus den 1980er oder von 1985 oder 1970 hervorhole, dann ist es großartig, wie man in diese Stimme schlüpfen kann. Das ist einfach nur eine Kopfsache. All diese Stimmen bleiben mir erhalten.“

Das Album „Letter to You“ hat Bruce Springsteen übrigens komplett auf einer Gitarre geschrieben, die er von einem Fan geschenkt bekommen hatte.

Foto: (c) Annie Leibovitz / Sony Music