„BTS“, Autos und ein neuer Track

Es gibt neue Musik von „BTS“. Und zwar hat die K-Pop-Band zusammen mit „Hyundai“ den Song „IONIQ: I’m On It“ rausgebracht. Die K-Pop-Megastars arbeiten schon länger mit dem Autohersteller zusammen. Der neue Track steht für den kostenlosen Download auf der „Hyundai“-Webseite bereit und wurde erstellt, um die Einführung der neuen Reihe von Elektrofahrzeugen namens „IONIQ“ zu unterstützen.

In einer Presseerklärung sagten die Band-Mitglieder: „Veränderungen beginnen zunächst immer klein, aber wir glauben, dass sich die Dinge mit umweltfreundlicher Technologie wirklich ändern. [Wir] denken, dass wir zurückblicken und erkennen werden, dass ‚IONIQ‘ einer der ersten Schritte war. Was wir lieben, ist die Idee, dass es möglich ist, neue Möglichkeiten und Belohnungen für die Zukunft zu sehen und zu schaffen, wenn immer härter daran gearbeitet wird.“ Neben dem Track hat die Band – bestehend aus RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V und Jungkook – auch ein neues Musikvideo veröffentlicht. „BTS“ fügte hinzu: „Wir hatten viel Spaß beim Filmen dieses Videos. Es ist schon eine Weile her, dass eine Werbung im Musikvideostil so herausgekommen ist. Es fühlte sich nicht wie ein Werbeshooting an. Es fühlte sich an wie ein echtes Musikvideo.“

Um die Veröffentlichung des Titels zu feiern, gibt es übrigens von „Hyundai“ ein ganz besonderes Werbegeschenk: eine als Kassette entworfene mp3-Datei mit dem Song und individuellen Nachrichten der „BTS“-Mitglieder.

Foto: (c) Universal Music