Capital Bra und das Überraschungsvideo von Neymar

Am Freitag (18.09.) hat Capital Bra sein neues Album „CB7“ rausgebracht.

Offenbar gefällt das auch dem Fußball-Profi Julian Draxler. Auf „Instagram“ postete der Rapper einen Videoclip, in dem der Paris Saint-Germain-Star sagte: „Capi, viel Glück mit dem neuen Album. Ich hoffe, Du hast wie immer sehr viel Erfolg. Und ich hab hier neben mir noch jemanden, der Dir was sagen möchte.“ Bei dem Mann neben Draxler handelt es sich um keinen anderen als seinen Teampartner Neymar. Dieser gratulierte dem Rapper ebenfalls und sagte in dem Clip: „Viel Glück mit dem neuen Album, ich höre es mit Julian an. Viel Glück Bruder!“

Capital Bra selbst scheint davon überrascht zu sein. Er kommentierte den Clip mit den Worten: „Ich komm gerade nicht klar. Danke für alles, danke an @draxlerofficial und danke Habibi @neymarjr, ich liebe euch.“

Foto: (c) Team Kuku / GfK Entertainment