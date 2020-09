Cardi B, ein echter Food-Blogger

Am Ende eines jeden Tages schickt Cardi B kulinarische Grüße.

Die Sängerin postet seit Anfang der Woche gerne mal Bilder von allen möglichen Gerichten – und zwar zu nachtschlafender Zeit. Leidet da jemand an Fressattacken? Eher nicht, denn die Bilder eint vor allem, dass sie sehr fragwürdige Kreationen zeigen. Die erste Kombi: Schokochip-Cookies mit Ketchup. Am nächsten Abend folgte dann ein Toast mit Erdbeermarmelade und Kakerlaken. Und die dritte Speise: Pommes mit Ketchup aus dem Hause McDonalds. Wieso das zur Reihe der fragwürdigen Kombis zählt? Naja, in der großen Pommes-Pappschale sind gefühlt vier Kilogramm Ketchup und in der Ketchup-Schale sieben kleine Pommes-Stummel. Guten Appetit.

Cardi B hat übrigens die Scheidung eingereicht.

Foto: (c) PR Photos