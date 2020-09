Cardi B schmiedet semi-erfolgreich Geburtstagspläne

Cardi B hat einen Blick in den Kalender gewagt und dabei festgestellt: Ihr Geburtstag naht! Die Sängerin wird am 11. Oktober 28 Jahre alt und möchte das auch gebührend feiern. Wie? Wo? Und mit wem? Das weiß sie leider noch nicht so recht.

Via „Instagram“-Story verriet sie: „Mein Geburtstag rückt näher und ich weiß absolut nicht, was ich tun soll. Ich würde gerne eine Party schmeißen, aber nichts hat offen. Vielleicht sollte ich einfach in Miami chillen und völlig durchdrehen?!“

Oder eben einfach die Scheidung von Rapper Offset vorantreiben.

