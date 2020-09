Cardi B: So berühmt, dass sie vom Drogenabhängigen erkannt wird

Cardi B ist ein Star und durch ihre Single „WAP“ und ihr Debütalbum „Invasion of Privacy“ ist sie weltweit berühmt geworden.

Auf „Instagram“ hat die 27-jährige Rapperin über 47 Millionen Follower, da wird sie natürlich in der Öffentlichkeit erkannt. Doch wie berühmt sie ist, hat sie erst vor kurzem so richtig realisiert, als sie in einem Restaurant war. „Contactmusic.com“ zitiert Cardi B, die erzählt: „Neulich war ich bei IHOP und ein ‚Crackhead‘ erkannte mich und ich war so : ‚Wow!‘“

Cardi B hat übrigens ein Faible für Mathe-Genies.

