Cardi B und Anitta veröffentlichen „Me Gusta“

In dieser Woche kommt ein neuer Track von Cardi B. Für „Me Gusta“ hat sie sich mit Anitta zusammengetan.

Die „WAP“-Sängerin weckt die Vorfreude und schreibt bei „Twitter“: „Ich liebe dieses Lied wirklich. Als ich dieses Lied zum ersten Mal gehört habe – ihr kennt mich, ich muss ein Lied dreimal hören. Ich mache kein Lied an dem Tag, an dem ich es das erste Mal höre. Ich muss es ein paar Mal hören. Sobald ich sein Lied gehört habe, wiederholte ich immer die Hookline in meinem Kopf.“

Cardi B musste übrigens einen Privatdetektiv einstellen.

Foto: (c) PRN / PR Photos