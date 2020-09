Cardi B und Megan Thee Stallion: Wie Ketchup und Pommes

Cardi Bs Stylistin kennt sie ziemlich gut. Kein Wunder, sie verbringen ja auch eine Menge Zeit miteinander. Und genauso ist es bei Megan Thee Stallion und deswegen haben ihre beiden Stylistinnen die Sängerinnen quasi verkuppelt.

Cardis Geschäftspartner Brooklyn Johnny sagte gegenüber „Billboard“: „Cardi hat sich mit Megan Thee Stallion getroffen. Ihre Stylistin Kollin Carter und Megans Stylistin EJ [King] haben ein gutes Verhältnis zueinander. Offensichtlich arbeiten sie im selben Raum.“ So entstanden eine Freundschaft und der gemeinsame Song „WAP“. Johnny sprach noch weiter über diese Freundschaft: „Es ist fast so, als hätten Ketchup und Pommes sich getroffen. Wie Müsli und Milch. Wie ‚Oh, s ***! Das ist es!‘ Sie ergänzen sich. Zwei verschiedene Flüsse, zwei verschiedene Energien, zwei verschiedene Akzente, zwei verschiedene Diktionen, zwei verschiedene Lieferungen. In diesem Moment erinnerte es mich nur an Hip-Hop der alten Schule. Und ich dachte, diese beiden Mädchen sind dabei, gemeinsam Geschichte zu schreiben. Normalerweise sieht man so etwas nicht.“

Cardi B ist übrigens überrascht, wie berühmt sie ist. Sie wurde letztens von einem Drogenabhängigen erkannt.

Foto: (c) LVN / PR Photos