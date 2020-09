Céline Dion besingt den Regenbogen

Der Ausblick kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Céline Dion steht in einem Hochhaus am Fenster und kann so ziemlich auf alles runterblicken. So hat die Sängerin auch einen guten Blick auf den Regenbogen.

In ihrer „Instagram“-Story steht sie am Fenster und singt „Over the Rainbow“. Dabei schreibt sie: „Je stärker der Sturm, desto größer der Regenbogen. Auf schöne Tage.“

Céline Dion musste sich übrigens nach dem Tod ihres Ehemanns erstmal selbst wiederaufbauen.

Foto: (c) Alix Malka / Sony Music