Channing Tatum kreiert eigenes Kinderbuch

Channing Tatum sitzt mit Feen-Flügeln zwischen Einhörnern und hat ein Kinderbuch in der Hand. Und das alles natürlich oberkörperfrei. Nur eine kleine Schürze verdeckt seinen Bauch und die halbe Brust.

Doch im Mittelpunkt des Bildes, das der Schauspieler bei „Instagram“ gepostet hat, steht eigentlich das Buch. Denn „The One and Only Sparkella“ wurde von keinem geringeren als Tatum selbst geschrieben. Wie es dazu kam, hat er auch direkt verraten und schreibt: „Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Dinge sind ein bisschen merkwürdig für mich geworden während der Quarantäne. Ich habe mich versehentlich im Zimmer meiner siebenjährigen Tochter eingeschlossen. Und am Ende fand ich mein inneres Kind. Das habe ich für mein kleines Mädchen geschaffen. Das ist glaube ich das kleine Mädchen in mir. Danke fürs Lesen.“

Channing Tatum war übrigens fast zehn Jahre mit Jenna Dewan verheiratet. Sie haben eine gemeinsame Tochter.

Foto: (c) Landmark / PR Photos