Charlize Theron: „Ich will es genau so!“

Charlize Theron hat schon kräftig am Liebesrad gedreht: Keanu Reeves, Ryan Reynolds, Sean Penn – die Liste der Verflossenen kann sich wirklich sehen lassen. Allerdings herrscht seit Jahren Stillstand. Die 45-jährige Schauspielerin habe laut eigener Aussage seit fünf Jahren keinen Mann mehr gedatet.

Doch wer deshalb glaubt, dass Theron unter Einsamkeit leidet, liegt falsch! Sie verriet in einem Video-Chat mit Drew Barrymore: „Ich fühle mich nicht einsam. Nicht seit ich meine Kinder habe.“ Alleinerziehend zu sein, sei zwar viel Arbeit, aber am Ende des Tages gehe sie glücklich und mit einem bestimmten Gedanken zu Bett: „Ich will es genau so – und kein bisschen anders!“

Charlize Theron adoptierte im März 2012 ihren Sohn Jackson und drei Jahre später Töchterchen August.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos