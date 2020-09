Chris Rock: „Cardi B ist die lustigste Person der Welt“

Schon bevor Cardi B anfing Musik zu veröffentlichen, fand Chris Rock sie lustig.

In Naomi Campbells YouTube-Serie „No Filter“ sagte der 55-jährige Komiker, Schauspieler und Autor: „Ich bin ein guter Talentscout. Vor ungefähr fünf oder vier Jahren, bevor sie eine Platte herausgebracht hat, habe ich Cardi auf ‚Instagram‘ gesehen, glaube ich. Ich hatte meine Leute, die sich an ihr Management wandten. Wir haben uns getroffen, damit sie eine Comedy-Show macht. Ich dachte, sie ist die lustigste Frau, die ich je gesehen habe!“ Dass sie zu dem Zeitpunkt schon eine angehende Rapperin war, wusste Chris nicht. Und obwohl das mit der „Cardi B Comedy-Show“ nicht geklappt hat, hält er sie noch immer für lustig. Er erzählte weiter: „Ich denke immer noch, dass Cardi B die lustigste Komikerin der Welt ist. Cardi B ist lustig! Ich war seit Jahren nicht mehr so lustig wie Cardi B. Cardi B ist ein Genie, sie ist ein komödiantisches Genie!“

Cardi B und Megan Thee Stallion sind übrigens wie Ketchup und Pommes.

Foto: (c) Aaron J. Thornton / PR Photos