Christina Aguilera: Diese Frauen inspirieren sie

Andere Künstlerinnen sind für Christina Aguilera keine Konkurrenz, sondern ganz im Gegenteil große Inspirationsquellen. Das hat die Sängerin jetzt auf „Instagram“ deutlich gemacht.

Dort postet sie ein Zitat von Sara Sütterlin, in dem es heißt: „Ich glaube an die Wichtigkeit, dass Frauen Platz für andere Frauen kreieren. Ein kontinuierliches Teilen von allen Dingen, eine Übertragung von Macht.“ Dazu postete Aguilera noch eine Fotocollage von all den Frauen, die sie inspirieren, darunter unter anderem Cher, Miley Cyrus, Madonna, Pink und Britney Spears.

Übrigens: Auch mit Demi Lovato verbindet Christina Aguilera eine ganz große Freundschaft.

Foto: (c) PRN / PR Photos