Christina Stürmer: „Klingt schräg, aber…“

Es ist Mitte September, also fast Weihnachten – zumindest im Kosmos von Christina Stürmer.

Die Österreicherin schrieb in ihrem aktuellen „Instagram“-Beitrag: „Klingt schräg… aber Weihnachten ist gar nicht mehr so weit weg.“ Und da Weihnachten eben auch die Zeit der Geschenke ist, hat die Sängerin ein kleines Bonbon für alle Fans parat. Stürmer ergänzte: „Bei uns gibt’s im Moment 10 Prozent auf alles im Merch-Shop. Also gerne zuschlagen.“ Es ist ja schließlich bald Weihnachten.

Christina Stürmer verbringt übrigens – auf Social Media bezogen – ein sehr ruhiges Jahr 2020. Gerade mal zwölf „Instagram“-Beiträge hat sie bis dato rausgehauen.

Foto: (c) Ingo Pertramer / Universal Music