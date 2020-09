Clueso hebt im Cadillac ab

Clueso hat richtig gute Ideen, um seinen neuen Song „Flugmodus“ zu promoten. Jetzt gibt es nämlich bei „Instagram“ einen Filter von ihm.

In seiner Story zeigt der Sänger, was der Filter alles kann und erzählt, wie er entstanden ist: „Checkt mal den neuen Flugmodus-Filter aus! (…) Ich habe Marius Eder bei ‚Instagram‘ angeschrieben und hab gefragt: ‚Kannst du mir einen Filter bauen? Mit so einem Auto, das fliegt – ein Cadillac – Flugmodus vorne, Clueso, ein Hund muss dabei sein und wir heben ab.‘ Marius hat mich gefragt, ob ich was gekifft habe. Ich habe gesagt: ‚Nee, gerade nicht. Aber so stelle ich mir das vor.‘ Und es ist so fett geworden.“ Tatsächlich sitzt auf dem Beifahrersitz des Cadillacs ein Hund, der konträr seinen Kopf bewegt, Lichthupe gibt es und das Auto kann natürlich fliegen.

Clueso kann übrigens beatboxen. Er müsste allerdings mal wieder mehr üben.

Foto: (c) Jennifer Stenglein & Vertigo Berlin / Universal Music