Clueso: Wo alles begann

Clueso, bürgerlich Thomas Hübner, ist einer der erfolgreichsten deutschen Künstler. Der Sänger landete mit seinen letzten drei Studioalben immer auf Platz eins der Charts.

Aber wo fing die musikalische Karriere des 40-Jährigen denn überhaupt an? Die Antwort: In Köln! Und dorthin verschlug es Clueso jetzt mal wieder. Back to the roots, zurück zu den Wurzeln. Der Musiker postete via „Instagram“-Story ein Video von sich im Außenbereich eines Lokals, darin erzählt er: „Ich sitze gerade in der Machabäerstraße. Hier hatte ich mein Studio, ein paar hundert Meter weiter. (…) Hier habe ich angefangen Musik zu machen, hier in dieser Straße.“

Clueso spielt bald übrigens ein Privatkonzert mit Alpakas.

Foto: (c) Christoph Köstlin / Universal Music