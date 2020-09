„Contactmusic“: Ultimative Playlist zum Schulanfang

Der September ist da und damit steht vielerorts auch der Schulanfang unmittelbar bevor. Und damit der Start auch richtig gut klappt, hat „contactmusic.com“ eine Playlist zusammengestellt, die den ultimativen Soundtrack für den Schulanfang liefert. Denn egal, ob man die Schule schon hinter sich hat oder noch ein paar Jahre hingehen muss, diese Songs versetzen einen sofort wieder ins Klassenzimmer. Auf der Playlist finden sich nämlich Tracks wie „Teenage Dirtbag“ von „Wheatus“ und „Smells Like Teen Spirit“ von „Nirvana“.

Hier die Playlist:

1. „The Facts of Life“ – Black Box Recorder

2. „Teenage Dirtbag“ – Wheatus

3. „Wake Me Up Me September Ends“ – Green Day

4. „Parents“ – Yungblud

5. „High Scool Never Ends“ – Bowling For Soup

6. „Smells Like Teen Spirit“ – Nirvana

7. „School’s Out“ – Alice Cooper

Foto: (c) Landmark / PR Photos