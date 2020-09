Corey Taylor goes streaming: Konzert, Pyro und mehr

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Für Künstler, die in der Coronazeit Alben und Singles rausbringen, ist es unmöglich diese vor einem Live-Publikum zu präsentieren. Deswegen wird nach kreativen neuen Möglichkeiten gesucht, um den Fans trotzdem eine Show zu bieten.

Corey Taylor hat eine gefunden: Er wird am 02. Oktober sein neues Album „CMFT“ per Stream über die Bildschirme und Boxen direkt zu seinen Fans nach Hause rocken. „Forum Or Against ‚Em“ ist ein weltweites Streaming-Event, das ab 23 Uhr unserer Zeit im legendären The Forum in Los Angeles über die Bühne geht. Das Ganze wird eine komplett Arena-Produktion mit visueller Pyrotechnik, einer grandiosen Setlist bestehend aus allen Songs von „CMFT“, einer Handvoll ausgewählten Fan-Favorites von „Slipknot“ und „Stone Sour“, ein paar Covers und einem Gast-Auftritt der Rock‘n‘Roll-Girl-Gang „The Cherry Bombs“.

Tickets gibt es unter „watch.thecoreytaylor.com“.

Foto: (c) Daniel Locke / PR Photos