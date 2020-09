Corey Taylor teilt gegen Maskenverweigerer aus

Corey Taylor hat absolut kein Verständnis dafür, wenn Menschen sich weigern, ihre Masken zu tragen.

Im „Let There Be Talk“-Podcast meinte der „Slipknot“-Frontmann dazu: „Es gibt immer noch ein paar Deppen ohne Masken in den Casinos. Und die Leute, die da waren, Touristen oder so, die haben die Menschen angepöbelt, die Maske getragen haben. Das war einfach genug für mich. (…) Es muss nicht alles ein politisches Statement sein. Es ist besser, vorsichtig zu sein. Es ist besser, klug zu sein. (…) Es gibt einen Teil von mir, der so ein Arsch ist, dass ich es mir fast wünsche, dass die Maskenverweigerer es bekommen. Einfach nur, um zu beweisen, dass man Recht hatte.“

Noel Gallagher ist beispielsweise einer dieser Maskenverweigerer.

Foto: (c) Daniel Locke / PR Photos