Corey Taylor über sein Solo-Album „CMFT“

Am 02. Oktober veröffentlicht Corey Taylor mit „CMFT“ sein erstes Solo-Album. Dafür konnte sich der 46-Jährige alle künstlerischen Freiheiten nehmen und alle Ideen umsetzen, die aber nie zum Stil von „Slipknot“ oder „Stone Sour“ gepasst haben. Für eine Projekt stellte der Musiker sich eine Band aus Leuten zusammen, denen er vertraut.

Gegenüber „metal-hammer.de“ sagte Taylor: „Ich wollte Leute, die nicht nur Musik einspielen sollten, sondern mit denen ich auch eine gute Zeit verbringen würde. Es ist traurig, sagen zu müssen, dass ich eine lange Zeit meiner Karriere mit Leuten musiziert habe, die ihr Talent als Last empfinden und es nicht genießen, Spaß damit zu haben. Diese Erfahrung wollte ich hier nicht machen. Ich wollte Leute, die beim Aufnehmen toller Musik Spaß haben. Das Album vermittelt genau das: Man spürt in jedem Song seine positive Energie und die darin steckende Begeisterung. Ich hoffe, man hört, wie viel Spaß uns die Aufnahmen bereitet haben!“

Rechtzeitig zur Album-Veröffentlichung gibt es übrigens das „Forum Or Against ‘Em“ Streaming-Event. Übertragen wird das Konzert von Corey Taylor am 2. Oktober ab 23 Uhr (CET) aus dem „The Forum“ in Los Angeles.

Foto: (c) Daniel Locke / PR Photos