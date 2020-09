Corona-Aufklärungssong von Dua Lipa

Die Corona-Regeln haben zwar schon seit Monaten bestand, doch bei manchen Menschen sind sie immer noch nicht angekommen. Dua Lipa macht es jetzt für alle einfach, sie zu verstehen. Und gleichzeitig zeigt sie musikalisch auf, wie man auch in diesen komischen Zeiten, sicher daten kann.

Gemeinsam mit James Corden hat die Sängerin in dessen „Late Late Show“ ihre Hits „Don’t Start Now“ und „New Rules“ einfach umgedichtet und daraus einen Corona-Aufklärungssong gemacht. Darin singt Dua beispielsweise: „Trage eine Maske, wasche deine Hände, es ist nicht so, als hättest du andere Pläne. Das ist komisch, aber es ist cool, all diesen Covid-Regeln zu folgen.“

Wer sich den kompletten Song anhören will, findet ihn auf der „YouTube“-Seite der „Late Late Show“.

