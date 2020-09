Craig David hat die freie Auswahl

Seit sein Fünf-Jahres-Deal mit „Insanity Records“ abgelaufen ist, reißen sich die Major Labels praktisch darum, Craig David unter Vertrag zu nehmen.

Jedenfalls meinte ein Insider gegenüber der „Sun“ dazu: „Craig hat die Reaktionen zu seinem Comeback umgehauen. Doch er hatte das Gefühl, dass er eine Veränderung braucht, nachdem er seinen Deal mit seinem letzten Label beendete. Er arbeitet aktuell an einem neuen Album. Er plant, es nächstes Jahr zu veröffentlichen und erkundet aufregende Optionen, mit wem er daran arbeiten kann. Im Moment ist Craig ein freier Agent und all die großen Plattenlabels haben Interesse an ihm gezeigt. Es geht jetzt darum, für sich den besten Deal heraus zu handeln.“

Craig David hat kürzlich übrigens verlauten lassen, dass er möchte, dass sein kommendes Album so gut ist wie sein Debüt „Born To Do It“.

Foto: (c) Landmark / PR Photos