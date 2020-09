Cro warnt vor endlosem Sommer

Cro hat jetzt auch das passende Video zu seiner aktuellen Single „Endless Summer“ veröffentlicht. Im ersten Moment könnte man meinen, der Sänger mir diesem Song den perfekten Sound für die letzten Sommertage geliefert, doch das Stück hat eine warnende Botschaft, berichtet „Universal Music“.

Cro selbst erzählte dazu: „Als der Song entstanden ist, saß ich am Pool, über mir ein blauer, wolkenloser Himmel, vor mir ein frischer, gelber Ananassaft. Dann habe ich die Gitarre genommen und einfach ein bisschen gejammed. Eigentlich der perfekte Sommer-Moment. Aber dann habe ich darüber nachgedacht, was wäre, wenn wir immer Sommer hätten und es ständig heißer werden würde. Tatsächlich passiert ja genau das. Aber warum eigentlich? Weil alle ständig mit dem Flugzeug reisen, um den Sommer genießen zu wollen. Total paradox. Also habe ich ein bisschen mit der Idee gespielt und dabei ist der Song entstanden. Ich glaube, wir lieben den Sommer alle, aber wenn er endlos wäre, wäre das auch nicht gut. Man braucht die Balance.“

Mit „Endless Summer“ macht Cro klar, dass er nicht nur eine neue Maske hat, sondern auch einen neuen Sound.

Foto: (c) Universal Music