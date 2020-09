Dagny über Herzschmerz und „Casablanca“

Herzschmerz steckt Dagny locker weg. Davon handelt auch ihre gestern erscheinende (04.09.) Single „It’s Only A Heartbreak“.

Die Sängerin erklärte laut „Universal Music“ dazu: „It’s Only A Heartbreak‘ ist teilweise durch den Filmklassiker ‚Casablanca‘ von 1942 und Humphrey Bogarts berühmten Zitat ‚Here’s looking at you, kid‘ inspiriert. Wie der Film handelt auch ihr Song davon, dass man weiß, dass man jemanden nie wieder zurückbekommt, aber insgeheim bewundert man diese bestimmte Person immer noch. Der Song trägt einen nonchalanten Ausdruck, aber der Unterton macht es ziemlich offensichtlich, dass man noch nicht über besagte Person hinweg ist.“

Die Single „It’s Only A Heartbreak“ ist übrigens ein Vorbote für die zweite Hälfte von „Strangers / Lovers“. Dieses erscheint am 02. Oktober.

