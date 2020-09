Daniel Brühl freut sich über Kind Nummer Zwei

Schauspieler Daniel Brühl ist im Vaterglück. Er und seine Frau Felicitas Rombold sind wieder Eltern geworden und freuen sich über ihren zweiten Jungen. Vergangenes Wochenende erblickte der Kleine das Licht der Welt. Das bestätigte die Presseagentin des 42-Jährigen gegenüber „t-online“.

Seit 2010 sind Daniel Brühl und Felicitas Rombold ein Paar, im Oktober 2016 wurden die beiden zum ersten Mal Eltern.

Und Daniel Brühl ist bekanntlich ein richtiger Familienmensch. In einem Interview mit dem „Bunte“-Magazin sagte er vor ein paar Jahren: „Familie, das ist das Beste, was mir passiert ist. Film und Gedöns, selbst ein riesengroßes Poster mit deinem Gesicht am Sunset Boulevard in Los Angeles ist super, aber Familie ist der absolute Knaller.“

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos