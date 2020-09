Dave Grohl möchte die „Foo Fighters“ nach jeder Tour verlassen

Dave Grohl braucht nach einer „Foo Fighters“-Tour immer genügend Abstand von seinen Bandkollegen. Das geht sogar so weit, dass er dann Lust hat, aus der Band auszusteigen.

Im Gespräch mit Brian Johnson von „AC/DC“ für die Serie „Brian Johnson trifft Dave Grohl“ sagte er: „Ich weiß nicht, was ich sonst tun würde. Es ist eine Art Running Gag für alle in meinem Leben, bei dem ich nach anderthalb Jahren Tour-Leben nach Hause komme und sage: ‚Das mache ich nie wieder. Das ist es. Das war das letzte Mal. Niemals wieder. Ich werde mir zwei Jahre frei nehmen.‘ (…) Und nach anderthalb Monaten habe ich dann meine Gitarre auf dem Schoß und schreibe Songs, rufe die Jungs an und sage: ‚Lasst uns noch eine Platte machen.‘ Jedes Mal!“

Dave Grohl hat sich übrigens zu Beginn seiner Zeit bei den „Foo Fighters“ in seiner Rolle als Frontmann nicht sehr wohlgefühlt.

Foto: (c) courtesy of Roswell FIlms / Sony Music