David Beckham: Rührendes Video zum Geburtstag seine Sohnes

David Beckhams Sohn Romeo ist 18 Jahre alt geworden. Papa Beckham ist stolz wie Bolle und hat zu dem besonderen Geburtstag seines Sohnes ein rührendes Video auf „Instagram“ geteilt. Zu sehen sind zahlreiche Schnappschüsse aus Romeos Leben, von der Geburt bis zur Gegenwart.

Dazu schrieb der 45-Jährige: „Herzlichen Glückwunsch an meinen (gar nicht mehr so) kleinen Jungen. Du bist zu einem der wunderbarsten Menschen herangewachsen. Wir lieben dich so sehr, gib deine Träume und Ziele niemals auf. Das Video zeigt dich an Tag eins in meinen Armen liegend bis zu dem Tag, an dem ich feststellen musste, dass mein Sohn größer ist als ich. Ich liebe dich, Dad.“

Auch Mama Victoria Beckham teilte ein emotionales Video mit ihren Lieblingsmomenten mit ihrem Sohn.

