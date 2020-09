„Deichkind“ feiern 20-jähriges Jubiläum

20 Jahre „Deichkind“, das muss gefeiert werden! Und das macht die Band mit einer Neuveröffentlichung ihrer ersten beiden Alben „Bitte Ziehen Sie durch“ und „Noch fünf Minuten Mutti“. Mit Songs wie „Fachjarg-on“, „T2wei“ und „Bon Voyage“ landeten „Deichkind“ ihre ersten Hits und etablierten sich im deutschen Musikmarkt mit ihrem unverwechselbaren Humor.

Am 25. September erscheinen deswegen beide Platte in einer Sonderedition, berichtet „Check Your Head“. Darauf befinden sich zudem rare Bonus-Tracks.

Vor rund einem Jahr hatten „Deichkind“ übrigens ihre aktuelle Platte „Wer Sagt Denn Das?“ veröffentlicht.

Foto: (c) LooMee TV