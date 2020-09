Demi Lovato feiert Halbjährliches mit Max Ehrich

Demi Lovato und ihr Verlobter Max Ehrich sind nun schon seit einem halben Jahr ein Paar. Das feierte die Sängerin mit romantischen „Instagram“-Einträgen.

In ihrer Story postete sie ein Video, in dem Ehrich mit ihren Hunden Bella und Batman spielt. Dazu schrieb Lovato: „Fröhliches Halbjährliches wünsche ich meinem Schatz, den besten Vater, den diese Hunde haben können… Ich liebe dich über alles. Vielen Dank dafür, dass du mein Leben so viel besser machst. Ich liebe dich, Baby!“

Auch Max Ehrich hat in seiner „Instagram Story“ eine romantische Botschaft für Demi verfasst.

Foto: (c) Universal Music