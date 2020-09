Demi Lovato: Freunde zweifeln an Beziehung

Ein paar Monate Liebe, eine Handvoll „Instagram“-Liebesbekundungen und ein hollywoodreifer Antrag am Strand: Demi Lovato und Max Ehrich führen eine klassische Showbiz-Beziehung. Und eine klassische Showbiz-Beziehung hat natürlich auch einige Leute im Umfeld, die das Glück kritisch hinterfragen – in dem Fall Freunde von Lovato.

Ein Insider verriet gegenüber „E! News“: „Menschen, die Demi nahestehen, haben zum Ausdruck gebracht, dass sie sich Sorgen machen. Sie haben Vorbehalte, was Max angeht.“ Genauer gesagt: Sie zweifeln an seinen Absichten. Aber die Sängerin will davon nichts wissen: „Sie ist bis über beide Ohren in Max verliebt und will sich nicht das Herz brechen lassen. Sie hängt wirklich an ihm und glaubt, dass seine Absichten aufrichtig sind.“ Die Zeit wird’s wohl zeigen.

Demi Lovato würde mit Max Ehrich übrigens gerne durchbrennen.

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos