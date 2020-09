Demi Lovato: „Kümmert euch um eure geistige Gesundheit“

Demi Lovato hat in den letzten Monat offen über ihre jahrelangen Depressionen gesprochen. Jetzt möchte sie Aufmerksamkeit für die Krankheit schaffen und arbeitet mit „Talkspace“ zusammen. Betroffene können über das Unternehmen online Sitzungen mit Therapeuten wahrnehmen.

Auf „Instagram“ schrieb Demi Lovato: „Ich freue mich sehr, dass ihr sehen könnt, woran ich mit ‚Talk Space‘ arbeite. Es liegt mir sehr am Herzen. Ich ermutige euch alle, euch um eure geistige Gesundheit zu kümmern, da es so wichtig ist. (…) Mit Talkspace könnt ihr ganz einfach direkt von eurem Telefon aus eine Verbindung zu einem lizenzierten Therapeuten herstellen.“ Für ihre Offenheit wird die 28-Jährige von ihren Fans gefeiert. Einer hat unter dem Beitrag kommentiert: „Ich liebe dich, weil du keine Angst hast, dich zu äußern, trotz allem, was damit verbunden ist.“

Foto: (c) Universal Music