Demi Lovato meditiert

Demi Lovato ist ein ganz großer Fan von Mediation. Die Sängerin selbst nutzt zu diesem Zweck die „CE5“-App.

Auf „Instagram“ schrieb sie zu diesem Thema: „Wenn nur ein Prozent der Menschen täglich meditieren, hat dies die Kraft, unseren Planeten zu transformieren. Es hilft uns dabei, uns als Individuelle anzuheben und uns in eine positivere Umgebung zu bringen und die Frequenzen der Welt um uns herum anzuheben.“

Letzte Woche (11.09.) hat Demi Lovato übrigens ihre neue Single „Ok Not To Be Ok“ mit Marshmello herausgebracht.

Foto: (c) Universal Music / Dennis Leupold