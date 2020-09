Demi Lovato möchte die Welt verbessern

Demi Lovato reflektiert dieses Jahr als ihr „Wachstumsjahr“. Sie ist zu der Erkenntnis gekommen, dass sie die Welt besser machen möchte.

In einem Essay für die „Vogue“ schreibt die 27-Jährige: „Niemand hatte ein perfektes 2020. Da sind wir weit von entfernt. Was wir jedoch alle erkennen müssen, ist, dass es in Ordnung ist, wenn Dinge manchmal nicht in Ordnung sind. Persönlich habe ich extreme Höhen und Tiefen erlebt. Ich habe meinen Verlobten im März getroffen und mich in ihn verliebt. Aber ich habe dieses Jahr auch mehrere Menschen verloren, was hart war. Ich möchte weiterhin danach streben, ein besserer Mensch zu sein. Ich möchte Menschen auf viele verschiedene Arten dazu inspirieren, dasselbe zu tun. Vor allem möchte ich die Welt als einen besseren Ort verlassen als sie es jetzt ist. Es gibt eine Menge Dinge, die vorher getan werden müssen, aber zusammen glaube ich, dass wir es schaffen können. Du musst nur ein bisschen hoffnungsvoll sein.“

Demi Lovato vermisst übrigens Max Ehrich schon jetzt.

