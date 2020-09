Demi Lovato: Song mit Marshmello erscheint

Nach etlichen Hinweisen und zahlreichen Teasern ist es jetzt endlich soweit: Demi Lovato und Marshmello bringen ihren gemeinsamen Song heraus. Der Titel: „Ok Not To Be Ok“. Das Stück erscheint bereits heute (10.09.), wie die Sängerin via „Instagram“ verlauten lässt.

Und ein Mensch freut sich schon ganz besonders darauf, ihr Verlobter Max Ehrich. Er kommentierte ihren Eintrag nämlich mit: „Du rettest die Welt einen Song nach dem anderen. Ich bin so unglaublich stolz und geehrt, deine Kunstfertigkeit zu bezeugen.“

Demi Lovato und Max Ehrich haben vor kurzem übrigens erst gefeiert, dass sie ein halbes Jahr zusammen sind.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos