Demi Lovato: „Therapie für alle“

Demi Lovato kümmert sich um die mentalen Probleme ihrer Fans. Die Sängerin arbeitet deswegen mit „Talkspace“ zusammen.

Auf „Instagram“ meinte sie dazu: „Falls ihr mit ‚Talkspace‘ nicht vertraut seid, ‚Talkspace‘ ist eine Online-Therapieplattform, die euch über Telefon mit einem lizensierten Therapeuten verbinden wird. Therapie hat auf so viele Weise mein Leben gerettet und ich wäre ohne sie nicht da, wo ich heute bin. In der Welt geht aktuell gerade so viel vor sich, sodass wir uns um uns selbst und um die uns herum kümmern müssen. ‚Talkspace‘ ist so eine großartige Organisation und ich kann es nicht erwarten, schon bald mehr Informationen mit euch zu teilen. #Therapiefüralle.“

Übrigens: Demi Lovato hat gemeinsam mit Marshmello einen neuen Song am Start.

Foto: (c) PRN / PR Photos