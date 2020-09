Demi Lovato und die Probleme des Alters

Demi Lovato ist halt auch nicht mehr die Jüngste. Die Sängerin feierte vor kurzem im 28. Geburtstag und offenbar spürt sie es.

In ihrer „Instagram Story“ schrieb sie nämlich: „Ich fühle mich, als wäre ich schon in meinen 30ern. Mein Rücken altert in Hundejahren. Innerlich bin ich zwölf, aber ich bin voll überzeugt, dass mein Rücken jetzt 68 ist.“

Demi Lovato hat vor kurzem nicht nur ihren Geburtstag, sondern auch ihr Halbjährliches mit ihrem Verlobten Max Ehrich gefeiert.

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos