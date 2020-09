Demi Lovato und ihre Liebe fürs „clubbing“

Junge Leute lieben es in der Regel, clubben, also in Clubs zu gehen. Und auch Demi Lovato kann dem „clubbing“ etwas abgewinnen – allerdings versteht sie darunter etwas vollkommen anderes.

Die Sängerin postete via „Insta“-Story ein Bild von einem Club-Sandwich, also einer Art Sandwich, das aus drei Brotscheiben und unheimlich viel Fleisch besteht. Dazu schrieb sie: „Wenn du mit ‚clubbing‘ meinst, ein Sandwich zu machen und zu essen, dann ja: Ich liebe ‚clubbing.‘“

Übrigens: Demi Lovato ist seit ein paar Wochen verlobt.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos