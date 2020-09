Demi Lovato und Max Ehrich: Brennen sie durch?

Bei Demi Lovato und ihrem Verlobten Max Ehrich könnte es keine große Hochzeitsfeier geben. Das Paar denkt nämlich darüber nach, durchzubrennen.

Bei „Popcrush Nights“ meinte die Sängerin jedenfalls: „Auf der einen Seite würde ich gerne durchbrennen, denn mein Leben ist so öffentlich und ich möchte es zwischen mir und ihm heilig halten. Auf der anderen Seite möchte ich meine Freunde und Familie für eine Feier dabei haben. Allerdings kann ich das nicht machen, während die Pandemie noch nicht vorbei ist, weil es sonst nicht sicher ist. Sollte ich deswegen in der Zwischenzeit durchbrennen und eine große Feier später feiern? All dieses Planen.“

Nach nicht einmal einem halbe Jahr Beziehung hatte Max Ehrich seiner Liebsten die Frage aller Fragen gestellt.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos