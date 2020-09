Demi Lovato vermisst Max Ehrich schon jetzt

Demi Lovato und Max Ehrich sind getrennt… Doch keine Panik, die beiden sind immer noch verlobt, nur aktuell nicht beieinander, weil der Schauspieler und Sänger beruflich wegmusste. Lovato vermisst ihn deswegen schon schmerzlich, doch Musik hilft ihr dabei.

In ihrer „Instagram Story“ postete sie jedenfalls das Cover des Songs „Miles Apart“ von Nick Wilson und schrieb dazu: „Mein Baby hat heute die Stadt verlassen, um an etwas wirklich Besonderem zu arbeiten. Ich bin so stolz auf dich, Schatz. Ich vermisse dich schon jetzt, doch ich freue mich so sehr für dich.“

Max Ehrich ergeht es dabei übrigens nicht anders als seiner Verlobten, wie seine „Instagram Story“ erahnen lässt.

Foto: (c) Universal Music