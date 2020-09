Deutsche Album-Charts: Fünf Neueinsteiger in Top-5

In den Offiziellen Deutschen Album-Charts sind laut „GfK Entertainment“ diese Woche gleich fünf Neueinsteiger in den Top-Five! An der Spitze befinden sich die alten Rock-Legenden von „Metallica“ mit ihrer neuen Live-Platte „S & M2“.

Aber aufgepasst: Statt harter Gitarren und Drums, gibt’s auf der Platte sanfte Orchester-Klänge. Auf dem zweiten Platz sind die Jungs von der Punkband „Unantastbar“ mit dem Werk „Wellenbrecher“. Dahinter wird’s dann merklich ruhiger.

Auf Platz drei befinden sich „Giant Rooks“ mit ihrer Debütplatte „Rookery“, gefolgt von Edo Saiya mit „lunaR“ und GReeeN mit „Highland“.

Foto: (c) Universal Music