Deutsche Single-Charts: Bonez MC fällt

Bonez MC muss in dieser Woche in den Offiziellen Deutschen Single-Charts seine Spitzenposition abgeben. Er fällt mit „Fuckst mich nur ab“ auf den Silberplatz, berichtet „GfK Entertainment“. Gold geht stattdessen an 24kGoldn und Iann Dior mit „Mood“.

Dafür konnte sich Bonez MC gleich noch ein zweites Mal in den Charts platzieren und zwar gemeinsam mit Maxwell und ihrem Hit „Ihr Hobby“ auf der Drei. Das Produzenten-Duo „KitschKrieg“ zusammen mit Jamule fallen deswegen mit „Unterwegs“ eine Position nach unten auf die Vier.

Das Schlusslicht bildet diese Woche erneut Jawsh 685 und Jason Derulo. Deren Lied „Savage Love“ behält Rang fünf bei.

Foto: (c) Pascal Kerouche / 187 Strassenbande