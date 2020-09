DJ Erick Morillo ist tot

Erick Morillo ist im Alter von 49 Jahren gestorben. Der DJ, der vor allem für seinen Hit „I Like To Move It“ bekannt wurde, wurde Berichten zufolge am Dienstag (01.09.) in Miami Beach tot aufgefunden. Das berichtet „TMZ“. Die Umstände seines Todes seien derzeit noch unklar.

Der DJ war dreimaliger Gewinner des „Best House DJ“ bei den DJ Awards und dreimaliger Gewinner in der Kategorie „Bester Internationaler DJ“. Nach der Nachricht von seinem Tod sind in den sozialen Medien Ehrungen von anderen DJs und Musikproduzenten eingegangen. Der dänische Musiker Kolsch schrieb auf „Twitter“: „Schreckliche Neuigkeiten. Erick Morillo RIP. Eine Legende hat uns verlassen.“ Während DJ Yousef hinzufügte: „Kann es nicht glauben. Ich habe letzte Woche noch mit ihm gesprochen. (…) Er hat uns geholfen, den Zirkus in den frühen Tagen in Gang zu bringen. Und wir hatten in den 20 Jahren, in denen wir Freunde sind, viele erstaunliche Zeiten.“

Erst vor wenigen Wochen wurde Erick Morillo wegen sexueller Nötigung verhaftet.