Doja Cat kann neues Album noch nicht veröffentlichen

Das dritte Album von Doja Cat ist fertig. Soweit die gute Nachricht. Die Schlechte folgt jedoch gleich darauf: Die Rapperin ist noch nicht bereit, ihr neues Werk zu veröffentlichen.

In einem „Instagram“-Live-Video mit Fat Joe sagte sie: „Es ist alles fertig. Ich hasse, dass ich daran festhalte. Ich mag das nicht, denn jedes Mal, wenn ich auf ‚Twitter‘ gehen, wenn ich auf ‚Instagram‘ gehe, sagen alle: ‚Veröffentliche es, veröffentliche es.‘ Ich würde ja gerne, aber man muss solche Dinge entsprechend planen. Ich würde es gerne morgen oder in den nächsten fünf Minuten veröffentlichen, aber so funktioniert das einfach nicht.“

Das kommende Album von Doja Cat soll übrigens eine Überraschung werden.

Foto: (c) PZ New York City Photography / PR Photos