Doja Cat: Musikprojekt mit Ariana Grande?

Seit längerer Zeit kursieren Gerüchte über ein gemeinsames Musikprojekt von Doja Cat mit Ariana Grande und Nicki Minaj.

Die „Say So“-Hitmacherin dementierte jetzt aber via „Twitter“ und schrieb: „Ich möchte einfach, dass ihr wisst, dass die DNA-Kollaboration ein absolut von den Fans gestartetes Gerücht ist und dass es keinen Plan gab, diese zu realisieren, aber es hört sich nach einer guten Idee an und ich würde es lieben, das zu machen. Ich wollte das einfach für euch alle widerlegen, weil ich sehe, wie ihr in den Kommentaren darüber redet.“ Zwar existiere eine Zusammenarbeit, aber sie fügte noch hinzu: „Trotzdem existiert die Ari-Doja-Kollaboration immer noch.“

Das Gerücht kam zustande, nachdem ein gefälschtes Artwork von Ariana Grande, Nicki Minaj und Doja Cat aufgetaucht ist.

Foto: (c) PZ New York City Photography / PR Photos