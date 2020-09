„Doves“: Neues Album nach 11 Jahren

Elf Jahre hat es gedauert, doch jetzt sind „Doves“ endlich wieder zurück. Die Band hat sich den Wünschen ihrer Fans gebeugt und gestern (11.09.) ihr neues Album „The Universal Want“ veröffentlicht. Wie „Universal Music“ berichtet, haben „Doves“ die ganze aufgestaute Energie und Experimentierfreude der letzten Jahre genutzt und sich nun richtig ausgetobt. Das Endergebnis sind zehn spannende Tracks.

Hier die Tracklist:

1. Carousels

2. I Will Not Hide

3. Broken Eyes

4. For Tomorrow

5. Cathedrals Of The Mind

6. Prisoners

7. Cycle Of Hurt

8. Mother Silverlake

9. Universal Want

10. Forest House

Foto: (c) LooMee TV