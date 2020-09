Drew Barrymore: Keine Männer mehr!

Vor fünf Jahren schon hat Schauspielerin Drew Barrymore beschlossen, mit der Männerwelt abzuschließen.

In ihrer Talkshow „The Drew Barrymore Show“ sagte die 45-Jährige: „Ich habe einfach nicht die Bandbreite dafür.“ Zwar sei es nicht so, dass sie nicht wolle, aber sie habe zeitlich Probleme. Sie sagte weiter: „Ich bekomme es einfach nicht unter.“ Jane Fonda, die Gast in der Sendung war, entgegnete daraufhin: „Du bist zu jung, um etwas abzuschwören, Drew.“ Sie selbst hingegen sei mit ihren 82-Jahren zu alt für Männer. Sie sagte weiter: „Es ist sehr einfach, sich dem Ausziehen zu entsagen, sogar im Kerzenlicht.“ Einen Tipp hatte sie aber noch für Drew Barrymore. Sie sagte: „Du kannst sicher die ein oder andere Affäre dazwischenquetschen. Ich bin ganz dafür.“

Drew Barrymore will übrigens nie wieder heiraten.

Foto: (c) Jonathan Shensa / PR Photos